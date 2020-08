VIDEO: Podmínka za komentář schvalující terorismus je dostatečným varováním, míní Vrchní soud v Praze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podmínka za komentář schvalující terorismus je dostatečným varováním, míní Vrchní soud v Praze

Pražský vrchní soud dnes potvrdil padesátiletému Václavu Klestilovi tříletý podmíněný trest za to, že na Facebooku schválil teroristický útok na mešity v novozélandském Christchurchi. Uznal ho vinným z podpory a propagace terorismu. Odvolací senát tak zamítl mužovo odvolání, podle kterého je trest moc přísný. Neuznal ale ani argumenty státního zástupce, který chtěl poslat Klestila na pět let do vězení. Muž napsal v polovině loňského března do komentáře pod článek Hospodářských novin (HN) o útoku, při kterém bylo zabito na Novém Zélandu 51 lidí: "Konečně měl někdo koule a ukázal, jak se na Mohamedány musí. Dobrá práce." Příspěvek vložil na facebookový profil deníku, kde byl veřejně přístupný. Dopustil se tím trestného činu, za který hrozí až patnáctileté vězení. Prvoinstanční soudy však doposud podobné jednání trestaly podmínkami. K tomu se dnes přiklonil i odvolací senát.

