VIDEO: Kontejner vypáčili dopravní značkou a vzal dva mobily Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kontejner vypáčili dopravní značkou a vzal dva mobily

Po půlnoci přijali operátoři tísňové linky oznámení o dvou mužích, kteří se pokoušejí v křižovatce ulic Na Petynce a Na Zástřelu v Praze dostat do kontejneru na elektroodpad. Operátor ihned situaci prověřil pomocí kamer a uviděl muže, jak se snaží dostat přenosnou dopravní značku dovnitř kontejneru. Pak na ní vyskočil a snažil se víko vypáčit. Při příjezdu autohlídky byl už jeden z mužů polovinou těla v kontejneru. Z něj se mu podařilo vytáhnout mobilní telefon a nabíjecí kabel. Strážníkům řekl, že chtěl vyndat ještě notebook, ale to už nestihl. Muži ve věku 26 a 29 let se hlídce také přiznali k tomu, že použité věci chtěli dále zpeněžit. Na kontejneru bylo zdeformováno sklopné víko tak, že s ním nešlo pohybovat. Případem se nyní zabývají policisté.

video: MP Praha