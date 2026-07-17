Zprošťující rozsudek státního zástupce překvapil. Bylo to poprvé, co měl přiznání uplácejícího člověka
Obvodní soud pro Prahu 1 v pátek osvobodil pražského advokáta Martina Grubnera v kauze údajného vyžádání a převzetí úplatku ve výši 400 tisíc korun. Obžaloba tvrdí, že Grubner přijal peníze od začínajícího kolegy Phama Viet Do, který si tak chtěl zajistit příznivý výsledek kontroly ze strany České advokátní komory (ČAK). Grubner jakékoliv korupční jednání popíral. Pham se k podplácení přiznal, i jeho však soud zprostil obžaloby s tím, že skutek se nepodařilo prokázat. Verdikt není pravomocný, státní zástupce se proti němu na místě odvolal.
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