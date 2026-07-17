Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zprošťující rozsudek státního zástupce překvapil. Bylo to poprvé, co měl přiznání uplácejícího člověka

Krimi | Soudy
Obvodní soud pro Prahu 1 v pátek osvobodil pražského advokáta Martina Grubnera v kauze údajného vyžádání a převzetí úplatku ve výši 400 tisíc korun. Obžaloba tvrdí, že Grubner přijal peníze od začínajícího kolegy Phama Viet Do, který si tak chtěl zajistit příznivý výsledek kontroly ze strany České advokátní komory (ČAK). Grubner jakékoliv korupční jednání popíral. Pham se k podplácení přiznal, i jeho však soud zprostil obžaloby s tím, že skutek se nepodařilo prokázat. Verdikt není pravomocný, státní zástupce se proti němu na místě odvolal.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:10

Koupil les, ale nesmí k němu jet autem. Majitel doplatil na novou cyklostezku
Domácí
17. 7. 2026 12:00
02:32

Zprošťující rozsudek státního zástupce překvapil. Bylo to poprvé, co měl přiznání uplácejícího člověka
Krimi
17. 7. 2026 11:54
02:07

Přiznání advokáta, že dal kontrolorovi ČAK úplatek, nestačilo. Soud oba aktéry případu osvobodil
Krimi
17. 7. 2026 11:54
01:00

Rusko zasáhlo v Oděse obytný dům. Ukrajina hlásí mrtvé, mezi zraněnými i děti
Zahraniční
17. 7. 2026 11:44
01:52

Radegast bude půl roku dělat lahváče ve Velkých Popovicích v Kozlu a v Plzni
Domácí
17. 7. 2026 11:30
00:47

Na „Turkově křižovatce“ jezdí některá auta v odbočovacím pruhu rovně
Domácí
17. 7. 2026 11:24
00:35

U rybníka Borovinka se našly věci cizince. Pátrá po něm i sonar
Krimi
17. 7. 2026 11:14
00:39

Pád betonové skulptury v Praze zachytila kamera
Domácí
17. 7. 2026 11:10
01:41

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Domácí
17. 7. 2026 10:56
00:31

Policie na Náchodsku zadržela recidivistu
Krimi
17. 7. 2026 10:38
01:07

Aston Martin Dreadnought v Call of Duty
Lifestyle
17. 7. 2026 10:30
37:00

Klimatizace není řešení. Staré domy zvládaly vedra lépe, říká v Rozstřelu architekt
Rozstřel
17. 7. 2026 10:00
01:04

Osamělý vlk letí do kin
Společnost
17. 7. 2026 9:00
01:56

Trump v projevu obvinil Čínu z vměšování do voleb v roce 2020
Zahraniční
17. 7. 2026 8:44
01:13

Srbská Mokra Gora. Do zapomenuté vesnice vede nejmalebnější železnice Balkánu
Zahraniční
17. 7. 2026 8:30
01:18

Francouzi vyvinuli minidron, který za letu likviduje komáry
Zahraniční
17. 7. 2026 8:00
00:41

USA pokračují v útocích na Írán, zasáhly mosty i letiště
Zahraniční
17. 7. 2026 7:54
01:11

Luto - Trailer 3 | Future Games Show 2023
Lifestyle
17. 7. 2026 0:06
00:43

Za hranicemi Berlína čeká jiný svět. Braniborsko láká termály i spaním na vodě
Zahraniční
17. 7. 2026 0:06
01:29

KTM 1390 Adventure mohutný dvouválec a pořádná porce techniky v akci
Technika
17. 7. 2026 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.