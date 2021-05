VIDEO: Úplatný lékař rekordman. Podle soudu převzal v obálkách přes dva miliony korun Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Úplatný lékař rekordman. Podle soudu převzal v obálkách přes dva miliony korun

Městský soud v Praze potvrdil ve čtvrtek rumburskému lékaři Josefu Kořínkovi peněžitý trest ve výši tři miliony korun. Praktik bral několik let úplatky od farmaceutických firem za to, že bude jejich léky předepisovat pacientům. Za to, že lidem postupně předepsal 95 tisíc balení určitých preparátů, vzal na všimném přes dva miliony korun. Rozsudek je pravomocný.

video: Jiří Pánek, Marek Štekl, iDNES.tv