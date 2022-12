VIDEO: Ženy z obchodu ukradly oblečení za 70 tisíc Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ženy z obchodu ukradly oblečení za 70 tisíc

Na náměstí Republiky v Praze oslovil hlídku městské policie zaměstnanec bezpečnostní agentury s tím, že si na kamerách všiml skupiny osob, která provádí krádeže zboží v obchodech a pak ho ukládá do zaparkovaného vozidla. Strážníci se přesunuli do jeho blízkosti, a když po několika minutách chtěly do vozidla nastoupit dvě ženy, vyzvali je k prokázání totožnosti a k předložení dokladu o zakoupeném zboží. Ženy tvrdily, že nic nekupovaly, jedna se vydávala pouze za řidičku a chtěla ihned volat právníka. Záznamy z městských kamer ale potvrdily jinou skutečnost. Na výzvu přivolané státní policie ženy vyložily z vozidla oblečení s prodejními štítky v celkové hodnotě převyšující 70 tisíc korun.

video: MP Praha