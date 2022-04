VIDEO: Krádež cigaret muži nevyšla, tak se porval s prodavačem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté z místního oddělení Kobylisy pátrají po neznámém muži, který začátkem března ve večerních hodinách, navštívil obchod s potravinami v Praze 8. Nejprve to vypadalo, že si jde jen nakoupit, avšak po zaplacení se do prodejny vrátil a zamířil přímo do kanceláře pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že prodavač ztratil muže z dohledu, rozhodl se překontrolovat kancelář, kam zákazníci často mylně vstupují. V momentě, kdy otevřel dveře, se jeho podezření potvrdilo. Podezřelý si plnil svůj batoh kartony s cigaretami. Jakmile prodavače spatřil, ihned ho začal slovně i fyzicky napadat, přičemž mu vyhrožoval úderem. Nakonec se muži povedlo z prodejny utéct, avšak prodavač ho pronásledoval. Ve svém rozrušení svůj batoh odhodil a pokračoval v útěku. Pokud podezřelého poznáváte, kontaktujte prosím linku 158.

video: Policie ČR