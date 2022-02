VIDEO: Krádež na druhou? Z křižovatky si odtlačili kradené auto Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na tísňovou linku 156 se obrátil volající a upozornil na muže, kteří kamsi z křižovatky tlačili bílé auto. Měl totiž podezření, že není jejich. Operátor na kamerách dohledal, ľe z křižovatky ulic Karla Engliše x Stroupežnického zamířili do Klicperovy ulice a hned tam vyslal nejbližší hlídky, aby situaci prověřily. Muži mezitím auto zaparkovali a usadili se v něm. Když k nim strážníci dorazili, nejprve provedli lustraci a zjistili, že je auto vedeno jako odcizené. Muži ve věku 33 a 43 let strážníkům vysvětlili, že auto odtlačili proto, aby zabránili možné nehodě. Jak to ve skutečnosti bylo, bude nyní zjišťovat státní policie.

video: MP Praha