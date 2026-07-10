Krádež místo poděkování
10. 7. 2026 11:16 Krimi
Ke sporu dvou mužů, kdy jeden měl druhého okrást, byla hlídka z Prahy 9 vyslána na zastávku MHD. Okradený oznamovatel vypověděl, že oba seděli na lavičce a ve chvíli, kdy si odložil vedle sebe kabelu, aby sousedovi daroval žádanou cigaretu, ten schoval kabelu do svého batohu a odmítal ji vrátit.
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Krádež místo poděkování
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