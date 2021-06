VIDEO: Ukradl mobily za 210 tisíc, zapomněl tam ale páčidlo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukradl mobily za 210 tisíc, zapomněl tam ale páčidlo

Královéhradeckým policistům se podařilo objasnit případ vloupání do jedné internetové prodejny v Hradci Králové, ke kterému došlo v polovině května loňského roku. Zajištěné stopy například zanechané páčidlo a další důkazy vedly k muži, na kterého byla na konci loňského roku uvalena vazba za jiné obdobné případy spáchané v jiných částech republiky. Kvůli komplikacím vzniklých v souvislosti s covidovou pandemií, mohl vyšetřovatel muže z Prahy obvinit z trestných činů krádež a poškození cizí věci až nyní. Muži ve věku 27 let klade za vinu, že po násilném vniknutí do obchodu odcizil 15 mobilních telefonů v částce přesahující 210 tisíc korun. Další škodu za více než 100 tisíc korun způsobil na zařízení. V současné době je muž již za předchozí trestnou činnost ve výkonu trestu, kde si odpykává dvouletý trest odnětí svobody.

video: Policie ČR