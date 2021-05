VIDEO: Zloděj si narval notebook do kalhot a hned zmizel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Neznámý pachatel dne 25. května 2021 v Plzni na Borech vešel do obchodu s elektronikou a na ploše prodejny zamířil přímo k vystaveným notebookům. Během chvíle si jeden z nich s úhlopříčkou 14" vyhlédl, odpojil od přívodního kabelu, ukryl do kraťasů a uschoval pod mikinu. S takto uloženým lupem, za necelé dvě desítky tisíc korun, prodejnu okamžitě opustil, aniž by za zboží řádně zaplatil. Policisté pátrají nejen po pachateli, ale i po odcizené elektronice. Pokud zloděje znáte, kontaktujete policii.

video: Policie ČR