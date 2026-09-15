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Neviděla, co se jí děje za zády. Žena přendávala nákup, zloděj jí z auta vzal peněženku

Krimi
Pořádnou dávku sebejistoty předvedl muž, který ukradl peněženku ze zaparkovaného auta. Když viděl, že si žena přendává nákup z vozíku do plastové přepravky, přišel k otevřenému kufru, vzal si, co chtěl a bleskově zase zmizel. Žena přitom stála sotva metr od něj.
video: Policie ČR
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