Krádež šperků v Ostravě, nejprve přišly dvě volavky

Policie v Ostravě objasnila krádeže šperků, když dopadli čtveřici spolupachatelů. Kradli tak, že do prodejny přišli nejprve muž se ženou jako volavky, kteří měli zabavit prodavačku. Pak vešli dva muži, a paklíčem se snažili otevřít vitrínku. Když se jim to podařilo, vzali vše, co viděli. Jednomu z pachatelů policisté prokázali dalších osm krádeží, jednou dokonce vzal i plyšového mamuta z vánoční výzdoby.

