Z taxíku si muž odnesl telefon za 30 tisíc
2. 10. 2025 16:04 Krimi
Na konci srpna, kolem devatenácté hodiny večerní, nastoupili do taxíku dva neznámí muži, kteří nalezli na zadním sedadle mobilní telefon. Místo toho, aby ho však odevzdali řidiči, nebo se snažili jakkoliv najít jeho majitele, tak si ho jeden z nich strčil do kapsy a dělal jakoby nic.
