Domácí porod v režii sekty skončil zásahem záchranných složek

Všechny záchranné složky vyjížděly dnes před polednem do Plas, odkud bylo oznámeno, že žena po domácím porodu zkolabovala. Podle našich informací měla v domku, sídle centra Ohnivý drak a sekty „Život v srdci“, včera mladá žena porodit holčičku. Až do dnešního dne však zůstala bez lékařského ošetření a dopoledne na toaletě zkolabovala, o čemž ostatní členové sekty informovali jejího vůdce Lukáše S., který sám sebe tituluje „Bůh šašek“. Ten po chvíli přerušil nahrávání jednoho ze svých videí na Youtube a jal se situaci řešit. Když si záchranáři ženu převzali, byla stále ještě s dítětem propojena pupeční šňůrou, tedy již více než dvanáct hodin. Holčička byla ve vážném stavu a žena již v kritickém. Záchranáři okamžitě zahájili resuscitaci ženy a na místo byl povolán vrtulník letecké záchranné služby, který dítě transportoval na Emergency Fakultní nemocnice Lochotín. Tam následně skončila i matka. Podle dosavadních informací jsou matka i miminko stále ve vážném stavu. Okolnosti případu v tuto chvíli šetří kriminalisté. „V tuto chvíli mohu uvést, že jsme od záchranné služby přijali oznámení, že v Plasích mělo dojít k domácímu porodu a žena i novorozenec museli být transportováni do nemocnice. My nyní zjišťujeme zda v souvislosti s touto událostí nedošlo k protiprávnímu jednání,“ uvedla nám k případu mluvčí policie.

video: Krimi Plzeň