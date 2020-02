VIDEO: KRIMI TÝDNE: V Česku řádila Sabine, ale i naštvaní vandalové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

KRIMI TÝDNE: V Česku řádila Sabine, ale i naštvaní vandalové

Do Česka se přihnala bouře Sabine, která ničila vše, co jí přišlo do cesty. O život šlo hlavně na silnicích, kde stromy padaly přímo na projíždějící auta. Vozidlům ale v minulém týdne škodili i vandalové a zloději. Ukopávali zrcátka a vykrádali autobusy.

video: Tomáš Ježek, iDnes.tv, iDNES.tv