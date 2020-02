VIDEO: KRIMI TÝDNE: Vykradači se snad vysmívají policii? Útočí už každý den! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jen v pondělí a úterý si dali vykradači domů v okolí Jesenice pauzu, dalších pět dnů totiž loupili už každý den. A bohužel jim to zase prošlo! Komu to ale neprošlo je senior z Příbramska, který se chtěl zbavit své manželky natolik. Manželky se sice nezbavil a navíc za to může zaplatit až 200 tisíc korun. I takový byl krimi týden v Česku...

video: Tomáš Ježek, iDnes.tv, iDNES.tv