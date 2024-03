VIDEO: Po celém Česku nahlásil více než 40 výbušnin. Pak utekl do Ekvádoru. Chytili ho v Kolumbii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Po celém Česku nahlásil více než 40 výbušnin. Pak utekl do Ekvádoru. Chytili ho v Kolumbii

Pražští kriminalisté dopadli muže, který v průběhu roku 2023 zaslal více než 40 výhružných mailů o umístění výbušnin zejména v hromadných dopravních prostředcích po celé České republice. Tím došlo v několika případech i k několikahodinovému ochromení vlakové dopravy z důvodu nutnosti provedení pyrotechnických prohlídek. Jeho dopadení ale nebylo jednoduché. Hledaný totiž utekl nejprve do Ekvádoru a pak do Kolumbie, kdy byl následně zadržen. Tento týden tak mohl být deportován do České republiky, kde si ho převzali výše uvedení kriminalisté.

video: Policie ČR