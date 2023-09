VIDEO: Kriminalisté obvinili sedm lidí za výrobu a distribuci pervitinu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kriminalisté obvinili sedm lidí za výrobu a distribuci pervitinu

Mostečtí kriminalisté obvinili sedm lidí za výrobu a distribuci pervitinu, dva z obviněných soud poslal do vazby. Dealerovi drogy hrozí až pět let vězení, ostatním až deset let. Jen za poslední dobu skupina vyrobila víc než kilogram pervitinu.

video: PČR