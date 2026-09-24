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Agresor v Klánovickém lese napadl běžce. Plivl na něj a přetáhl ho větví

Krimi
Policie pátrá po neznámém muži, který před týdnem v Klánovickém lese napadl běžce. Zaútočil na něj bezdůvodně a způsobil mu vážná zranění. Policie zveřejnila identikit agresora a žádá veřejnost o pomoc.
video: Policie ČR
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