Kriminalisté pozatýkali skupinku lidi, organizovala prostituci v Česku a Finsku

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu pozatýkali osm lidí, kteří v Česku a Finsku organizovali prostituci. Jejich činnost spočívala v náboru dívek, kterých je dosud ustanoveno okolo padesáti. Ženy měly následně dopravit do místa výkonu prostituce - šlo o Ostravsko, další místa v České republiky a území Finska. Dívkám mj. měly zajistit a hradit letenky do Finska a zpět, kde jim rovněž hradily ubytování. Dále zajišťovaly inzerci poskytovaných služeb na erotických internetových portálech a komunikaci s jejich zákazníky. Od dívek pak měly vyžadovat a přebírat část z jimi dosaženého výdělku, který si rozdělovaly a původ finančních prostředků utajovaly. Hrozí jim až 8 let vězení.

video: Policie ČR NCOZ