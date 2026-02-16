Kuriózní nehoda. Auto s přívěsem uvázlo uprostřed kruháče

Krimi | KRIMI
Ke kuriózní dopravní nehodě u Draženova na Domažlicku vyjížděli o víkendu policisté. Řidič osobního auta táhnoucí na přívěsu další auto vjel do středu kruhového objezdu a zůstal tam viset. Na pomoc museli povolat odtahovou službu.
video: Odtahová služba Auto Tesař
