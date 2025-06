VIDEO: Motorka najela do spadlého vedení, zasahoval vrtulník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

U obce Rohozec na Kutnohorsku narazil traktor na poli do sloupu elektrického vedení. V důsledku kolice došlo ke zranění dvou lidí, kteří na motorce najeli do spadlých drátů. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. Jednoho nezletilého transportoval s popáleninami vrtulník do nemocnice. Silnice 33815 je kvůli likvidaci spadlého vedení do odvolání uzavřená.

video: xr, iDNES.tv