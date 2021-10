VIDEO: Kvůli 110 eurům a tisícovce bodl muže do krku, soud mu vyměřil 18 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na 18 let do vězení poslal Krajský soud v Plzni dvacetiletého Karla Pastora, který podle spisu loni v Krásném Lese na Karlovarsku bodl staršího muže u něj doma do krku a ukradl mu 110 eur a tisíc korun. Obžalovaný vinu popírá a tvrdí, že muže připravil o život jeho strýc.

