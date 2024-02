VIDEO: Byla to láska od školních let, tak lidé vzpomínají na pár z Hořovic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Byla to láska od školních let, tak lidé vzpomínají na pár z Hořovic

Hasiči a policisté v sobotu našli v jednom z bytových domů v Hořovicích na Berounsku tři mrtvé lidi. Policie případ prověřuje jako trojnásobnou vraždu. Mrtvými jsou žena a dvě malé děti. Před domem, kde se tragédie odehrála, lidé zapalují svíčky a nosí tam plyšáky. Místní nechápou, co se mohlo mezi partnery stát, byla to údajně láska od školních let...

video: iDNES.tv