V případu vraždy vůdce sekty snížil odvolací soud tresty zubařce i bývalé učitelce
Seniorka a zubařka si za vraždu vůdce kutnohorské sekty odpykají 12 a devět let vězení. Původní tresty jim v úterý pravomocně snížil pražský vrchní soud, který tak částečně vyhověl odvolání obou žen. Součástí verdiktu je pro lékařku i čtyřletý zákaz předepisování léků s výjimkou těch, které se používají v zubním lékařství. Ženy se hájily tím, že plnily mužovo přání odejít ze světa a že v době činu nebyly kvůli jeho manipulacím příčetné.
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