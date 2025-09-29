Lékař souzený za vraždu milenky sekerou nevydýchal posudek znalkyň

U Krajského soudu v Plzni v pondělí pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z vraždy kolegyně a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Lékařku, která byla jeho milenkou, zabil sekerou. Podle znalkyň bývalý primář Domažlické nemocnice netrpí žádnou duševní poruchou a věděl, co dělá. Podle nich čin byl zřejmě pomstou a alkohol, který předtím vypil, jeho chování jen odbrzdil. A250929_102758_plzen-zpravy_vb
