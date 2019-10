VIDEO: Nežijete ve světě akčních filmů, řekla soudkyně Beránkovi. Dostal 6 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Soud poslal amatérského thaiboxera a rappera Lea Beránka na šest let do vězení za napadení několika lidí včetně invalidního muže. Beránkovi přitížilo, že kvůli podobnému skutku byl v minulosti odsouzen. Za těžké ublížení na zdraví, vyhrožování se zbraní a opakované výtržnictví mu hrozilo až 12 let za mřížemi. Verdikt není pravomocný, muž vinu popírá. Dva body obžaloby zcela odmítl a ke třetímu uvedl, že bránil dívku, kterou napadl drogový dealer.

video: Jiří Pánek, Peter Antalík, iDNES.tv