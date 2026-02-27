Neštěstí na letišti v Praze: Při pádu se těžce zranil paraglidista

Na letišti Točná v Praze došlo dnes odpoledne k vážné letecké nehodě. Zhruba z výšky 10 metrů se tam zřítil paraglidista. Při nehodě utrpěl těžká zranění a záchranáři ho nakonec do nemocnice transportovali vrtulníkem. Okolnosti nehody šetří policisté a odborníci z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
video: iDNES.tv
