VIDEO: Lidé odevzdávají policistům válečné zbraně, ale i tisíce nábojů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidé odevzdávají policistům válečné zbraně, ale i tisíce nábojů

Policisté natočili vtipné video, kterým upozorňují na amnestii nelegálně držených zbraní, která trvá až do léta. Jedná se o zejména o střelné zbraně, střelivo a výbušniny, které podléhají povinné registraci. Pokud by někdo takovou zbraň odevzdával mimo období vyhlášené amnestie, mohl by být trestaný za přečinu nedovoleného ozbrojování. Zbraně mohou lidé odevzdat na kterékoli policejní služebně.

video: PČR