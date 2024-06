VIDEO: Lopaty, rukavice a košťata. Štěnovičtí se pustili do uklízení bahna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lopaty, rukavice a košťata. Štěnovičtí se pustili do uklízení bahna

Ve Štěnovicích na Plzeňsku po nedělní bleskové povodni sčítají škody. Voda se dostala do třiceti domů. Do vyklízení se pustili nejen hasiči, ale i řada dobrovolníků, kteří si kvůli tomu vzali volno. Obec vyhlásila sbírku, aktuálně potřebují hlavně holínky, rukavice a košťata. Podmáčená trať mezi Plzní a Starým Plzencem stojí. Úhlava se vylila do okolí Švihova na Klatovsku, louky jsou pod vodou z Radbuzy u Dobřan na Plzeňsku.

video: iDNES.tv