Muži dali nůž pod krk a z bytu mu ukradli televizi

Kriminalisté z pražské Palmovky se od prosince minulého roku zabývali případem loupežného přepadení, při kterém se muži a ženě, pod záminkou nabití mobilního telefonu, podařilo vloudit do bytu dvacetiletého muže na pražském Žižkově. Ten za svoji vstřícnost nakonec zaplatil. Podezřelá žena svému spolupachateli sdělila, že jí hostitel ukradl peněženku. Muž poškozenému pod touto záminkou přiložil nůž ke krku a mezitím se zločinecký pár zmocnil televize a elektroniky. Dvojice následně poškozeného v bytě jeho klíči uzamkla a z místa i s odcizenými věcmi uprchla. Kriminalistům se je ale podařilo dopadnout. Obvinění byli stíháni na svobodě, ale čtyřicetiletý muž jen do té doby, než se opět dopustil násilné trestné činnosti. V psychiatrické léčebně v Praze 8 vyhrožoval smrtí a uříznutím hlav zdravotnickému personálu, pakliže nevyhoví jeho přání jej tam hospitalizovat. Svou agresi doprovázel mlácením do nábytku a vybavení na oddělení příjmu. Zpacifikovat ho musela až přivolaná policejní hlídka. Hrozí jim až 10 let vězení.

video: Policie ČR