Loupežné přepadení zlatnictví v Teplicích

Policie pátrá po pachatelích loupežného přepadení zlatnictví, k němuž došlo v pondělí 16. ledna 2023 před 11 hodinou v Masarykově ulici v Teplicích. Do prodejny vstoupil první pachatel, který u prodejního pultu předložil prsten a požadoval ověření, zda je ze zlata. Po chvíli do prodejny přišel druhý z pachatelů, něco si řekli cizí řečí, pravděpodobně anglicky a následně první muž napadl u pultu prodejce pěstmi do hlavy. Přitom poškozený upadl na zem. Mezitím se druhý muž pokoušel rukojetí nože rozbít vitrínu se zlatými šperky. Po neúspěšných pokusech oba z místa utekli přes silnici směrem do ulice Kollárova.

video: PČR