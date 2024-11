VIDEO: Plnila moje požadavky, říká exministr obrany o obžalované podřízené, která za něj platila svými penězi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plnila moje požadavky, říká exministr obrany o obžalované podřízené, která za něj platila svými penězi

Exministr obrany Lubomír Metnar /nestr. za ANO/ nedůvěřuje internetovému bankovnictví, proto za něj měsíčně hradila desetitisíce korun jeho náměstkyně Kateřina Blažková. On jí to pak v hotovosti vracel. Zaznělo to ve čtvrtek u Obvodního soudu pro Prahu 6, který řeší, zda Blažková zneužila svou pravomoc, když měla nařídit nákup drahých telefonů z veřejných peněz a pak si je nechat. Jeden prý skončil i u Metnara.

video: iDNES.tv