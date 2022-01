VIDEO: Machroval jsem, ale nebojoval, hájil se muž, kterému soud snížil trest o 14 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odvolací soud v úterý zmírnil z 20 let na šest let vězení trest Lukáši Nováčkovi, který se zapojil do činnosti proruských separatistů na východní Ukrajině. Neprokázalo se totiž, že muž se tam přímo zúčastnil bojů. Soudci proto sedmadvacetiletého opraváře z Karlovarska uznali vinným z účasti na organizované zločinecké skupině, nikoliv také z teroristického útoku. Verdikt je pravomocný.

video: iDNES.tv