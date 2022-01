VIDEO: Policisté hledají lupiče, který přepadl čerpací stanici a odnesl si 30 tisíc Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policisté hledají lupiče, který přepadl čerpací stanici a odnesl si 30 tisíc

V pondělí 27. prosince došlo asi hodinu po prvním loupežném přepadení ještě k jednomu, a to v Jankově na čerpací stanici. Tam zatím neznámý muž vešel do vnitřních prostor čerpací stanice a taktéž s namířenou střelnou zbraní vyžadoval vydání finanční hotovosti z kasy. Ženu donutil, aby si lehla na zem a z kasy sám finanční hotovost vybral, a to ve výši 30 tisíc korun. Pachatel byl oblečen do černé mikiny s kapucí a nápisem či obrazcem na hrudníku a šedým pruhem na rameni, dále do černých kalhot (pravděpodobně tepláků) s kapsami a černých bot s bílou podrážkou a bílými pruhy. Po lupiči policisté stále pátrají.

video: Policie ČR