Lupiči se před kriminálkou schovávali pod peřinou

Pražští kriminalisté, kteří se specializují na objasňování loupeží, si „došlápli“ na dvojici, která 11. listopadu v pražském Hloubětíně oloupila pětadvacetiletého mladíka. Muž se ženou si na mladíka počkali před vstupem do ubytovny, kde pod pohrůžkou nože po něm požadovali mobilní telefon. Jelikož jim poškozený odmítal vyhovět, přešli k fyzickému násilí. Muž chytl poškozeného do tzv. kravaty a žena mu sundala bundu, ve které měl mobilní telefon. Následně oba utekli pryč. Kriminalistům se je ale rychle podařilo vypátrat. O marných výzvách si kriminalisté pro podezřelé přišli přímo do jejich „ložnice“. Jelikož se muž snažili před policisty skrýt pod peřinou, použili policisté donucovací prostředky. Zhrozí jim až 10 let vězení.

video: Policie ČR