Útočník přepadl ženu a chtěl jí vzít kabelku, kterou měla přes rameno. To se mu však nepodařilo, jelikož žena si tašku bránila, a nechtěla ji pustit z ruky. Mezi oběma tak vznikla tahanice, vlivem níž napadená spadla na zem, kde se udeřila do boku a do hlavy. Ani to lupiče neodradilo a dál se pokoušel kabelky zmocnit, ovšem znovu marně. Teď ho pro loupež hledají policisté. Neznáte ho?

