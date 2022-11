VIDEO: Oloupil ženu o kabelku, za chvíli na něj mířily policejní zbraně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oloupil ženu o kabelku, za chvíli na něj mířily policejní zbraně

Kriminalisté z Pražské Palmovky se od úterý 18. října zabývali loupežným přepadením, kdy si muž krátce před osmou hodinou večer, u východu metra Hloubětín, vyhlédl šedesátiletou ženu, kterou ve vedlejší ulici oloupil o kabelku. Nejprve počkal, až se žena bude na ulici nacházet sama, přiběhl k ní zezadu a i přesto, že se poškozená bránila, vytrhl ji kabelku z ruky. Následně z místa i s lupem utekl. Kriminalisté operativním šetřením velmi rychle vypátrali totožnost a úkryt podezřelého za šest dní si pro něj přišli do chatové oblasti v Berouně. V minulosti se jednadvacetiletý cizinec dopouštěl majetkové trestné činnosti, kdy se v chatové oblasti vloupával sousedům do obydlí. Soud muže poslal do vazby, za loupež mu hrozí až 10 let vězení.

video: Policie ČR