Lupič přepadával a okrádal důchodce v Brně

Čtyřiačtyřicetiletý recidivista přepadával důchodce v Brně, i když často měli problém s chůzí, neváhal je tvrdě srazit k zemi a okrást. Nejmladší oběti bylo 76 let, nejstarší 88 let. Podle policistů se dopustil čtyř krádeží. Zadrželi ho na nádraží ve Znojmě. Nyní mu hrozí až deset let za mřížemi.

video: Policie ČR