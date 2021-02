VIDEO: Lyžařka vyjela do míst, kde hrozí laviny. Musel pro ni vrtulník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

I přes varování horské služby vyrazil v Jeseníkách pár skialpinistů ve středních letech do volného terénu, kde hrozil pád laviny. Žena si ovšem na okraji lavinového katastru Velkého Kotle poranila nohu a bylo třeba ji dostat pryč. Do rizikových míst tak museli v pondělí vyrazit i členové horské služby, ženu pak do bezpečí dostal nakonec až vrtulník.

video: Horská služba Jeseníky