VIDEO: Malého chlapce pokousal v Mělníku agresivní pes Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Malého chlapce pokousal v Mělníku agresivní pes

V obrovské drama se změnila nevinná hra dětí na zahradě v Mělníku. Pes si měl otevřít kotec a ošklivě pokousat teprve šestiletého Matouše v obličeji. Chlapec silně krvácel. Do deseti minut u něj byli policisté, kteří mu ránu provizorně ošetřili. Vrtulník ho pak přepravil do nemocnice. Teď už je ale zpátky doma a to, co se stalo, popsal reportérce CNN Prima NEWS.

video: CNN PRIMA NEWS