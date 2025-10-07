Školákům nadával feťák, učitelce pomohl popelář
Na pardubickém sídlišti Dubina minulý týden ve čtvrtek začal agresivní zfetovaný muž vulgárně napadat učitelku a skupinu žáků prvního stupně základní školy. Situaci na zastávce MHD pohotově vyřešil zaměstnanec Služeb města Pardubic ze stupátka projíždějícího popelářského vozu.
00:39
Ústecké moderátorky mají ochranku
Sport7. 10. 2025 13:32
00:45
Auto s řidičem se zřítilo z dálnice
Zahraniční7. 10. 2025 12:54
01:00
Nobelovou cenou za fyziku byli oceněni vědci za kvantovou mechaniku
Zahraniční7. 10. 2025 12:54
00:38
Lopezová a Affleck po rozvodu opět spolu. Bok po boku zazářili na premiéře filmu
Společnost7. 10. 2025 12:40
02:32
SPD chce do nové vlády vyslat experty, Motoristé svoje politiky, oznámil Babiš
Domácí7. 10. 2025 12:06
00:45
Vyděšená babička volala záchranáře kvůli bezvědomí vnuka
Krimi7. 10. 2025 11:32
01:25
Školákům nadával feťák, učitelce pomohl popelář
Krimi7. 10. 2025 11:06
38:50
Oklepu se a jedu dál. Jinak to neumím, říká Anna K o těžkých životních momentech
Rozstřel7. 10. 2025 11:00
27:04
My máme Jůheláky a Palestinci „včelku“ antisemitku, říká zpravodajka v Izraeli
Rozstřel7. 10. 2025 10:00
01:38
Rusové zkoumali dron ukrytý na jejich raketovém systému. Následně explodoval
Zahraniční7. 10. 2025 9:46
02:11
Zatím Willík řádí, ale nemoc mu ničí svaly. Rodina shání peníze na genovou terapii
Domácí7. 10. 2025 9:26
00:26
Jičín chce přestěhovat výdejní boxy na vhodnější místa
Domácí7. 10. 2025 8:50
00:33
V Kalifornii se zřítil vrtulník zdravotní služby, jako zázrakem všichni přežili
Zahraniční7. 10. 2025 7:30
00:32
Židle Mynt od Erwana Bouroulleca
Zahraniční7. 10. 2025 5:16
02:25
Jak připravit ovocným stromkům nadupaný start i týdny před výsadbou
Lifestyle7. 10. 2025 0:06
02:31
V Locarnu zůstalo Československo v předpokoji Evropy
Následující videa
01:24
Připravili stát na daních o víc než půl miliardy? Soud začal řešit kauzu Savova a spol.
00:20
Obžalovaný z vraždy u Krajského soudu v Hradci Králové
01:21
Po ztracené seniorce pátral vrtulník, policisté ji našli až za tmy
00:53