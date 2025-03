VIDEO: Lékař dostal podmínku za předepisování návykových léků. Pacienti je nepotřebovali (záběry z 10. března 2025) Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lékař dostal podmínku za předepisování návykových léků. Pacienti je nepotřebovali (záběry z 10. března 2025)

Středočeský krajský soud ve středu potrestal čtyřiapadesátiletého lékaře Marcela Zahradníka tříletým podmíněným trestem za to, že předepisoval zájemcům návykové léky, které nepotřebovali. Lidé mu za to platili od 100 do 1500 korun. Doktor se k trestné činnosti přiznal a uzavřel dohodu o vině a trestu. Podle ní musí také uhradit peněžitý trest ve výši pět milionů korun.

video: iDNES.tv