Soud v úterý pravomocně uložil pražskému neurologovi Martinu Tomáškovi půlroční podmínku za to, že gynekologicky vyšetřoval epileptické pacientky bez jejich náležitého souhlasu. Léčit mu nezakázal, ačkoliv to požadovala státní zástupkyně. Čtveřici poškozených žen, které podle znalců trpí posttraumatickou stresovou poruchou, odkázal trestní soud s jejich nároky na milionové odškodné do občanskoprávního řízení. /ČTK/

video: iDNES.tv