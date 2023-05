VIDEO: Matce zasadil několik ran kuchyňským nožem, odsedí si 14 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Plzeňský krajský soud v Plzni poslal do vězení na 14 let pětadvacetiletého muže, který loni v listopadu v plzeňském bytě ubodal svoji matku. Rány směřovaly do hlavy, krku, trupu a horních končetin.

