Matka pohodila novorozence u stezky, v pytli na odpadky

Krajský soud v Plzni poslal na 16 let do vězení cizinku, která v prosinci 2020 porodila v Karlových Varech dítě. Podle žalobkyně holčičce vložila do úst textilii a kolem krku omotala pupečníkovou šňůru. Novorozence v pytli na odpadky pak odhodila u stezky. Matka u soudu prohlásila, že se cítí vinná.

