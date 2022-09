VIDEO: Matku soudí za to, že neodvezla dceru na operaci oka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Až šest let vězení navrhuje žalobkyně pro Karolínu Č. z Plzeňska, kterou viní z toho, že její dcera nevidí na pravé oko. Dítě se nešťastnou náhodou píchlo pastelkou do oka a i když lékaři matce říkali, že je nutná okamžitá operace, dceru do nemocnice neodvezla.

