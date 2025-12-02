Působil jednoznačně mrtvý, řekl o oběšenci svědek, který tělo v parku objevil
Dvěma bývalým pražským strážníkům v úterý svitla naděje, že se budou moci vrátit do uniforem městské policie. Obvodní soud pro Prahu 1 totiž po zásahu Nejvyššího soudu revidoval původní odsuzující rozsudek za neposkytnutí pomoci oběšenému muži a oba muže osvobodil. Žalobkyně však trvá na jejich potrestání, proto se odvolala.
V postupu strážníků byly nedostatky, ale nešlo o trestný čin, uzavřel soud
