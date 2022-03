VIDEO: Řidič najel na strážníka, na kapotě ho vezl několik metrů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidič najel na strážníka, na kapotě ho vezl několik metrů

V křižovatce ulic Na Petřinách a Bubeníčkova v Praze musel řidič osobního auta zastavit kvůli zablokované převodovce. Během čekání na odtahovou službu hlídka usměrňovala dopravu, když začal řidič jednoho z čekajících vozidel opakovaně troubit a nepřestal ani po upozornění od strážníků. Po výzvě k prokázání totožnosti se muž zamkl v autě a odmítal komunikovat. Strážníci přivolali státní kolegy a dál usměrňovali dopravu. Náhle se řidič prudce rozjel na chodník a narazil do stojícího strážníka. Ten se svezl tělem po kapotě a zachytil se o zpětné zrcátko. Vozidlo ho táhlo několik metrů, než se mu podařilo odskočit. Řidič nezpomalil a pokračoval v jízdě. Hlídka ho začala pronásledovat. Jel přes sídliště i v protisměru do ulice Ankarská, kde ho strážníci zablokovali služebním vozidlem. Muž se opět zamkl ve voze a výzvy k vystoupení ignoroval. Když začal opět šlapat na plyn, rozbila hlídka teleskopickým obuškem přední okna, pomocí hmatů a chvatů vytáhla řidiče ven a nasadila mu pouta. Přivolaná záchranná služba rozhodla, že odřenina v obličeji 50letého řidiče lékařské ošetření nevyžaduje, avšak strážníka s bolestmi nohy a zad převezla k vyšetření do nemocnice.

video: MP Praha