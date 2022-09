VIDEO: K recepčnímu se museli strážníci prosekat sekerou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

K recepčnímu se museli strážníci prosekat sekerou

V půl dvanácté večer zavolala na tísňovou linku 156 žena a oznámila, že zvenku viděla, jak se v uzamčené budově recepční sesunul na zem. Muž se ještě pokusil vstát, ale pak už přestal reagovat na veškeré podněty zvenčí. Do Havlíčkovy ulice v Praze okamžitě vyjely nejbližší volné hlídky strážníků. Strážníci se nejprve snažili všemi možnými způsoby zjistit, zda je muž při vědomí. Z obavy o jeho zdraví se nakonec rozhodli pro násilný vstup do budovy. Hasičskou sekerou rozbili jednu skleněnou výplň a vstoupili dovnitř. Za pultem recepce ležel starší muž, který byl sice při vědomí, ale značně dezorientovaný. Strážníci mu zajistili teplo a do příjezdu záchranářů monitorovali jeho stav. Příčinou jeho kolapsu byl pravděpodobně hypoglykemický šok.

video: MP Praha